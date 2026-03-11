Petrobras afirma que não há falta de diesel no Rio Grande do SulAgência Brasil
Petrobras vai leiloar diesel no RS, em meio a relatos de escassez do produto
Medida da estatal busca regularizar o fornecimento do combustível no estado
Eleições: marca Bolsonaro impulsiona a ascensão de Flávio
Senador surpreende e encosta em Lula nas pesquisas
Ministro volta a defender uso nuclear no setor de defesa e sugere mudança na Constituição
Alexandre Silveira participa de de audiência pública na Comissão de Minas e Energia da Câmara
Zanin pede vista e suspende julgamento que pode tornar Silas Malafaia réu
Relator do processo no Supremo Alexandre de Moraes votou por aceitar a denúncia apresentada pela PGR contra o pastor
Homem é preso suspeito de roubar e estuprar idosa no Ceará
Crime ocorreu dentro da casa da vítima em Limoeiro do Norte
Homem é preso suspeito de matar cachorro a pauladas em MG
Testemunhas acionaram a polícia após verem agressão em campo de futebol
