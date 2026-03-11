Corpo de uma mulher foi encontrado queimado em João Pessoa - Reprodução/ TV Cabo Branco

Publicado 11/03/2026 12:53

O corpo de uma mulher foi encontrado queimado na manhã desta quarta-feira (11), em João Pessoa, na Paraíba. A vítima teria sido abandonada no local dentro de uma mala, que também foi incendiada.

De acordo com o Batalhão Especializado em Policiamento Turístico (BEPTur), a equipe foi acionada após relatos de que um homem teria sido visto tentando queimar sacos de lixo na rua, o que causou chamas muito altas.

A delegada Josenise Andrade informou que, inicialmente, a ocorrência era tratada como incêndio e que a suspeita é de quem o corpo tenha sido levado dentro de uma mala que estava no local do crime.

"A polícia foi acionada de que havia um incêndio. Só posteriormente se tomou conhecimento de que havia um corpo no local e agora verificamos que se trata de uma mulher, provavelmente jovem. O corpo foi trazido no interior de uma mala", detalhou a corporação.

O corpo foi recolhido pelo Instituto de Polícia Científica (IPC), que realizou os primeiros procedimentos no local. A Polícia Civil investiga o caso e busca identificar os suspeitos, além de esclarecer as circunstâncias do crime.