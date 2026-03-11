Reag foi penalizada por ser "grande e independente", diz João Carlos MansurGeraldo Magela/Agência Senado
Fundador da Reag confirma Master entre clientes da empresa e nega ligação com PCC à CPI
Gestora de recursos teve a liquidação extrajudicial decretada pelo Banco Central em janeiro
Ubá confirma primeira morte por leptospirose após enchentes
Vítima é uma mulher com idade entre 30 e 35 anos
Petrobras vai leiloar diesel no RS, em meio a relatos de escassez do produto
Medida da estatal busca regularizar o fornecimento do combustível no estado
Eleições: marca Bolsonaro impulsiona a ascensão de Flávio
Senador surpreende e encosta em Lula nas pesquisas
Ministro volta a defender uso nuclear no setor de defesa e sugere mudança na Constituição
Alexandre Silveira participa de de audiência pública na Comissão de Minas e Energia da Câmara
Zanin pede vista e suspende julgamento que pode tornar Silas Malafaia réu
Relator do processo no Supremo Alexandre de Moraes votou por aceitar a denúncia apresentada pela PGR contra o pastor
