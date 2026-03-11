Confederação apela ao governo para fiscalizar alta do diesel mesmo sem reajuste da Petrobras - Fernando Frazão/Agência Brasil

Publicado 11/03/2026 14:33

A Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes e Logística (CNTTL) enviou ofício ao Ministério da Justiça e Segurança Pública solicitando o acompanhamento e a fiscalização de possíveis práticas especulativas no preço do óleo diesel no mercado interno. Segundo a entidade, estão ocorrendo abusos no preço do diesel, mesmo antes do reajuste da Petrobras.

"Essa situação afeta setores dependentes da previsibilidade dos custos operacionais, especialmente o transporte rodoviário de cargas, atividade essencial para o abastecimento nacional e para a circulação de mercadorias no País", diz o documento, apontando cerca de 17 milhões de trabalhadores afetados nos setores rodoviários, ferroviários, metroviários, taxistas, entregadores, entre outros.

De acordo com a CNTTL, o governo precisa identificar a origem dos movimentos de elevação do diesel nas etapas de distribuição ou revenda da cadeia de comercialização de combustíveis.

"Essa situação pode indicar aumentos motivados por expectativas do mercado, sem correspondência direta com alterações efetivas de custos ou no preço de referência do combustível", afirma a confederação. "A adoção de reajustes baseados exclusivamente em cenários futuros ou em incertezas internacionais, sem fundamento em aumentos efetivos de custos, pode configurar prática abusiva", acrescenta.