Confederação apela ao governo para fiscalizar alta do diesel mesmo sem reajuste da PetrobrasFernando Frazão/Agência Brasil
Segundo a CNTTL, a gestão Lula precisa identificar a origem dos movimentos de elevação nas etapas de distribuição ou revenda da cadeia de comercialização de combustíveis
Segundo a CNTTL, a gestão Lula precisa identificar a origem dos movimentos de elevação nas etapas de distribuição ou revenda da cadeia de comercialização de combustíveis
Relator da PEC da escala 6x1 diz que pretende apresentar parecer à CCJ em abril
Deputado também afirmou que Hugo Motta quer levar o texto ao plenário antes da eleição
CPI do Crime mira braço do PCC na Faria Lima e 'A Turma' do Master
Comissão convoca ex-servidores do BC envolvidos com Vorcaro
Barroso: STF passa por momento difícil, mas um fato não conta história da instituição
Ministro aposentado do Supremo afirmou ter 'simpatia' pela proposta de um código de ética para os integrantes da Corte
O que se sabe sobre denúncia de estupro coletivo envolvendo cinco adolescentes em escola de São Paulo
Secretaria Estadual de Educação informou que vai apurar a conduta da direção da unidade
Corpo de mulher é encontrado carbonizado dentro de mala em João Pessoa
Homem teria sido visto tentando queimar sacos de lixo na rua
