Presidente LulaAFP
Governo Lula é desaprovado por 51% e aprovado por 44%, aponta Genial/Quaest
Ccerca de 5% dos entrevistados não responderam
Governo Lula é desaprovado por 51% e aprovado por 44%, aponta Genial/Quaest
Ccerca de 5% dos entrevistados não responderam
Genial/Quaest: Flávio Bolsonaro cresce e empata com Lula no segundo turno
Ambos registram 41% de menções no cenário
Confederação apela ao governo para fiscalizar alta do diesel mesmo sem reajuste da Petrobras
Segundo a CNTTL, a gestão Lula precisa identificar a origem dos movimentos de elevação nas etapas de distribuição ou revenda da cadeia de comercialização de combustíveis
Relator da PEC da escala 6x1 diz que pretende apresentar parecer à CCJ em abril
Deputado também afirmou que Hugo Motta quer levar o texto ao plenário antes da eleição
CPI do Crime mira braço do PCC na Faria Lima e 'A Turma' do Master
Comissão convoca ex-servidores do BC envolvidos com Vorcaro
Barroso: STF passa por momento difícil, mas um fato não conta história da instituição
Ministro aposentado do Supremo afirmou ter 'simpatia' pela proposta de um código de ética para os integrantes da Corte
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.