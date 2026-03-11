Presidente Lula - AFP

Publicado 11/03/2026 14:48 | Atualizado 11/03/2026 14:57

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é desaprovado por 51% dos brasileiros, aponta pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira (11).

Segundo o levantamento, a gestão do petista é aprovada por 44% da população, enquanto 5% dos entrevistados não responderam.

Os índices apontam para a aprovação em tendência de queda, enquanto a desaprovação segue estável, dentro da margem de erro de dois pontos porcentuais. Nas últimas três rodadas do levantamento, a aprovação ao governo foi de 47% a 44%, enquanto a desaprovação oscilou de 49% a 51%.

Segundo a pesquisa, 43% dos brasileiros avaliam o governo Lula como negativo. Outros 31% acham a gestão federal positiva. Para 25%, a administração é regular, enquanto 1% não respondeu.

No comparativo com as rodadas anteriores, a avaliação negativa cresceu quatro pontos percentuais, indo de 39% em janeiro a 43%

A Genial/Quaest entrevistou 2.004 brasileiros em domicílios entre os dias 6 e 9 de março. A margem de erro é de dois pontos percentuais e o nível de confiança é de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-05809/2026.