Bolsonaro segue sem previsão de alta da UTI - Fabio Rodrigues-Pozzebom / Agência Brasil

Bolsonaro segue sem previsão de alta da UTIFabio Rodrigues-Pozzebom / Agência Brasil

Publicado 15/03/2026 12:07

Internado desde sexta-feira (13) no DF Star, em Brasília, o ex-presidente Jair Bolsonaro, de 70 anos, apresentou melhora na função renal, no entanto, teve aumento nos "marcadores inflamatórios no sangue", de acordo com informações do boletim médico divulgado na manhã deste domingo (15). Ele continua internado na UTI da unidade, sem previsão de alta.

"O ex-presidente Jair Messias Bolsonaro permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva do hospital DF Star em tratamento de pneumonia bacteriana bilateral decorrente de episódio de broncoaspiração. Evoluiu com estabilidade clínica e melhora da função renal, porém com nova elevação dos marcadores inflamatórios no sangue. Em decorrência destas alterações, houve necessidade de ampliar a cobertura dos antibióticos. Segue com suporte clínico intensivo e com intensificação da fisioterapia respiratória e motora. Não há previsão de alta da UTI neste momento", diz o comunicado.

Bolsonaro foi internado após passar mal na prisão. Ele cumpre a pena de 27 anos e três meses por tentativa golpe de Estado no 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, mais conhecido como Papudinha.

O ex-presidente acompanhado pela mulher, Michelle Bolsonaro, no hospital, e pode receber visitas dos filhos Flávio e Carlos Bolsonaro.