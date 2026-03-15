Bolsonaro segue sem previsão de alta da UTIFabio Rodrigues-Pozzebom / Agência Brasil
Bolsonaro apresenta melhora na função renal, mas segue sem previsão de alta
Hospital informou que ex-presidente continua com pneunomia e precisou ter dose de antibiótico ampliada
Menina Yanomami de um ano morre durante transferência aérea para Boa Vista
Ela apresentava quadro de saúde grave, com sinais de desnutrição, malária e verminose
Fiscais do Ibama são vítimas de emboscada no Amazonas e se escondem na floresta
Veículo utilizado pela equipe foi incendiado pelos agressores, mas os profissionais não foram feridos
Entidades pedem proteção a jornalistas que cobrem doença de Bolsonaro
Fenaj, Abraji e Sindicato dos Jornalistas repudiam agressões
André Mendonça libera ex-presidente da Contag para não ir à CPI do INSS ou ficar em silêncio
Magistrado também deu a ele a opção de comparecer à CPI, mas ficar em silêncio
Idoso é preso por tráfico em Minas
Maconha, dinheiro e balança de precisão foram apreendidos na casa do detido
Rochas de plástico chegam a ninhos de tartarugas em ilha do Espírito Santo
Estudo aponta risco de fragmentos permanecerem no ciclo geológico
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