Fiscais do Ibama são vítimas de emboscada no Amazonas e se escondem na florestaDivulgação
Fiscais do Ibama são vítimas de emboscada no Amazonas e se escondem na floresta
Veículo utilizado pela equipe foi incendiado pelos agressores, mas os profissionais não foram feridos
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