Carol de Toni está internadaReprodução/Redes sociais
Peço orações neste momento. pic.twitter.com/llTTGBr1Pc— Carol De Toni (@CarolDeToni) March 14, 2026
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