Carol de Toni está internada - Reprodução/Redes sociais

Carol de Toni está internadaReprodução/Redes sociais

Publicado 15/03/2026 10:41 | Atualizado 15/03/2026 10:41

A deputada federal Carol de Toni (PL-SC) sofreu um acidente doméstico ao tentar fugir de seu próprio cachorro.

Em vídeo divulgado na rede social X, na noite de sábado (14), a parlamentar relatou que, além de ser mordida pelo animal na perna, caiu sobre pedras e fraturou a patela, osso na parte frontal do joelho. Ela foi internada após o incidente.

Peço orações neste momento. pic.twitter.com/llTTGBr1Pc — Carol De Toni (@CarolDeToni) March 14, 2026

No vídeo, Carol de Toni pediu orações e informou que passaria por cirurgia.