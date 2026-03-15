Carol de Toni está internadaReprodução/Redes sociais

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A deputada federal Carol de Toni (PL-SC) sofreu um acidente doméstico ao tentar fugir de seu próprio cachorro.
Em vídeo divulgado na rede social X, na noite de sábado (14), a parlamentar relatou que, além de ser mordida pelo animal na perna, caiu sobre pedras e fraturou a patela, osso na parte frontal do joelho. Ela foi internada após o incidente.
No vídeo, Carol de Toni pediu orações e informou que passaria por cirurgia.