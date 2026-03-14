Jair Bolsonaro está internado no DF Star - Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

Jair Bolsonaro está internado no DF StarFabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

Publicado 14/03/2026 12:43

O ex-presidente Jair Bolsonaro, de 70 anos, apresentou piora da função renal e elevação dos marcadores inflamatórios. As informações constam no boletim divulgado na manhã deste sábado (14). Ele permanece internado na UTI do hospital DF Star, no Distrito Federal, sem previsão de alta.

"O hospital DF Star informa que o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva em tratamento de pneumonia bacteriana bilateral decorrente de episódio de broncoaspiração. Encontra-se estável clinicamente, porém apresentou piora da função renal e elevação dos marcadores inflamatórios. Mantém o tratamento com antibióticos e hidratação por via endovenosa, fisioterapia respiratória e motora, além das medidas de prevenção de trombose venosa. Não há previsão de alta da UTI neste momento", divulgou o hospital.

Internação após calafrios



Bolsonaro foi levado ao hospital nesta sexta-feira (13), após apresentar "calafrios" e "vômitos". Ele foi Bolsonaro foi levado ao hospital nesta sexta-feira (13), após apresentar "calafrios" e "vômitos". Ele foi diagnosticado com pneumonia , infecção nos pulmões que afeta brônquios e alvéolos.

Na unidade, ele está acompanhado pela mulher, Michelle Bolsonaro, e pelos filhos Flávio e Carlos Bolsonaro.

O ex-presidente cumpre pena de 27 anos e três meses de prisão por tentativa de golpe de Estado no 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, a Papudinha.