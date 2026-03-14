Confronto com a PM deixa dois mortos e quatro feridos no Capão Redondo - Divulgação

Confronto com a PM deixa dois mortos e quatro feridos no Capão RedondoDivulgação

Publicado 14/03/2026 19:12 | Atualizado 14/03/2026 19:28

Um confronto com policiais militares deixou duas pessoas mortas e quatro feridas na manhã deste sábado, 14, no Capão Redondo, zona sul de São Paulo.

De acordo com a Polícia Militar, o episódio ocorreu durante patrulhamento na Rua Póvoa de Varzim. Segundo a corporação, os agentes foram recebidos a tiros e reagiram.

Ao todo, seis pessoas foram baleadas durante a troca de disparos Duas morreram ainda no local, as outras quatro foram socorridas e encaminhadas a unidades de saúde. Conforme informações da PM, nenhuma delas corre risco de morte. Nenhum policial ficou ferido

Após a troca de tiros, o suspeito indicado como autor dos disparos deixou o local em uma motocicleta, abandonando a passageira, que também havia sido atingida. Durante a ocorrência, os policiais apreenderam um revólver calibre .32, que, segundo a corporação, teria sido usado no confronto.

As circunstâncias da ocorrência serão investigadas pela própria corporação, e também pela Polícia Civil.