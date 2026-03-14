Confronto com a PM deixa dois mortos e quatro feridos no Capão RedondoDivulgação
Confronto com a PM deixa dois mortos e quatro feridos no Capão Redondo
As circunstâncias da ocorrência serão investigadas pela própria corporação, e também pela Polícia Civil
Confronto com a PM deixa dois mortos e quatro feridos no Capão Redondo
As circunstâncias da ocorrência serão investigadas pela própria corporação, e também pela Polícia Civil
Flávio Bolsonaro diz que pai 'escapou por pouco' após complicação de saúde
Ex-presidente está internado na UTI com pneumonia bacteriana; boletim médico aponta piora da função renal e aumento de marcadores inflamatórios
Jair Bolsonaro tem piora da função renal, informa novo boletim
Ex-presidente segue internado na UTI
Quem é o novo advogado de Daniel Vorcaro, que já defendeu José Dirceu e Walter Braga Netto
José Luís de Oliveira Lima é conhecido por ser favorável a delação premiada
Mega-Sena sorteia neste sábado prêmio de R$ 75 milhões
Apostas podem ser feitas até as 20h, horário de Brasília
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.