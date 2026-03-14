Flávio Bolsonaro - Reprodução Instagram

Flávio BolsonaroReprodução Instagram

Publicado 14/03/2026 15:50

O senador Flávio Bolsonaro comentou nas redes sociais o estado de saúde do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, e afirmou que ele “escapou por pouco” após passar mal. Em um vídeo compartilhado no Instagram neste sábado (14), Flávio agradeceu apoiadores que participaram de um jejum coletivo e contou que conversou com o médico responsável pelo atendimento do pai. Segundo o senador, o profissional afirmou que a situação poderia ter sido mais grave caso o ex-presidente demorasse a receber atendimento.



“Ele foi muito claro. Disse que, se demorasse mais uma ou duas horas para levar meu pai ao hospital, havia grande chance de complicar”, relatou. De acordo com o parlamentar, Jair Bolsonaro foi levado ao hospital após passar mal enquanto estava no 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal. Flávio afirmou que a equipe da unidade agiu rapidamente ao encaminhá-lo para atendimento médico.

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