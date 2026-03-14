Flávio BolsonaroReprodução Instagram
“Ele foi muito claro. Disse que, se demorasse mais uma ou duas horas para levar meu pai ao hospital, havia grande chance de complicar”, relatou. De acordo com o parlamentar, Jair Bolsonaro foi levado ao hospital após passar mal enquanto estava no 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal. Flávio afirmou que a equipe da unidade agiu rapidamente ao encaminhá-lo para atendimento médico.
O senador explicou ainda que o problema teria sido provocado por um episódio de broncoaspiração — quando líquido do estômago acaba sendo aspirado para os pulmões. “Pelo soluço, o estômago dele enche de líquido e isso pode ir para o pulmão”, disse.
Segundo ele, o médico alertou que, se houvesse demora no socorro, o ex-presidente poderia desenvolver uma infecção generalizada. “Em casos assim, uma em cada duas pessoas sobrevive”, afirmou.
Durante o vídeo, Flávio também fez uma oração e disse acreditar que o pai apresenta sinais de melhora. Ele afirmou que Jair Bolsonaro segue sob monitoramento médico e deve permanecer internado por alguns dias.
Boletim médico
De acordo com boletim divulgado neste sábado (14), Jair Bolsonaro permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital DF Star, em Brasília, sem previsão de alta. Segundo o hospital, o ex-presidente está em tratamento de pneumonia bacteriana bilateral, causada por um episódio de broncoaspiração.
“O hospital DF Star informa que o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva em tratamento de pneumonia bacteriana bilateral decorrente de episódio de broncoaspiração. Encontra-se estável clinicamente, porém apresentou piora da função renal e elevação dos marcadores inflamatórios”, informou a unidade em nota.
Ainda segundo o boletim, Bolsonaro segue em tratamento com antibióticos e hidratação por via endovenosa. Ele também realiza fisioterapia respiratória e motora, além de receber medidas de prevenção de trombose venosa.
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