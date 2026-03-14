Filha de Amado Batista, Lorena morre aos 46 anos - Reprodução / Instagram

Filha de Amado Batista, Lorena morre aos 46 anosReprodução / Instagram

Publicado 14/03/2026 07:36

Rio - Filha do cantor Amado Batista, Lorena Batista morreu aos 46 anos nesta sexta-feira (13), em decorrência de câncer no fígado. Ela, que revelou o diagnóstico da doença no ano passado, estava internada no Hospital São Francisco, em Goiânia, Goiás.

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"Ela estava em tratamento contra um neoplasia (tumor) no fígado, que já estava em metástase. Infelizmente não resistiu", informaram os familiares, de acordo com o Portal Leo Dias. O termo médico, mencionado no comunicado, significa que o tumor havia se espalhado para outras regiões.



No ano passado, Lorena havia compartilhado o diagnóstico ao relatar o início da batalha contra o câncer através das redes sociais. "Infelizmente eu descobri um problema sério comigo e agora eu tenho que tratar", disse, na ocasião.

Ela deixa um filho de 3 anos. Lorena é fruto do antigo casamento do cantor com Lenice. Ele também é pai de Erich, da primeira união com Elisabeth, além de Bruno e Rick, de outras relações. Atualmente, o artista é casado com a Miss Universo Mato Grosso 2024, Calita Franciele.

'Lorena, você foi o meu melhor dueto'

Na manhã deste sábado (14), Amado Batista lamentou a perda da filha, em depoimento emocionante publicado na mesma rede social. "A vida nos reserva palcos iluminados e aplausos, mas também nos coloca diante de silêncios que parecem não ter fim. Perder a minha querida amada Lorena é a dor mais profunda que já senti, uma música que se interrompe antes do refrão, um vazio que nem o maior dos sucessos pode preencher", iniciou o cantor.



"Ela lutou com uma bravura que me orgulhou todos os dias. Foram tempos difíceis, de batalhas silenciosas contra uma doença grave, mas ela nunca perdeu a doçura que era só dela. Ver uma filha partir é inverter a ordem da natureza, é sentir a alma descompassada", continuou.



"Dizem que sou o cronista do sentimento popular, mas hoje, a crônica que escrevo é feita de lágrimas e de uma saudade que não cabe em verso. Lorena, você foi o meu melhor dueto. Agradeço do fundo do meu coração por todas as mensagens de carinho, pelas orações e pelo respeito que vocês, meu público querido, têm demonstrado com a minha família neste momento de luto. A música continua, pois ela era alegria, e eu seguirei cantando por ela e para vocês", concluiu.

Shows cancelados

Antes do falecimento, o artista já havia cancelado os shows que faria em São Paulo, neste fim de semana. "Em razão de doença grave de um de seus familiares, os shows de Amado Batista que aconteceriam neste final de semana, sábado (14), nas cidades de Guarulhos e Botucatu (São Paulo); e domingo (15), em São Paulo; foram adiados".



O comunicado, ainda, ressaltou que as novas datas serão informadas e pediram a compreensão dos admiradores. "Contamos com a compreensão de todos e agradecemos o carinho dos fãs. Em breve informaremos as novas datas e nos encontraremos para viver esses momentos especiais juntos".