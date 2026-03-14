Condutor informou que havia adquirido o carro há cerca de quatro anosPRF/Divulgação
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Quem é o novo advogado de Daniel Vorcaro, que já defendeu José Dirceu e Walter Braga Netto
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