Condutor informou que havia adquirido o carro há cerca de quatro anos - PRF/Divulgação

Condutor informou que havia adquirido o carro há cerca de quatro anosPRF/Divulgação

Publicado 14/03/2026 09:43

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou, nesta sexta-feira (13), dois veículos com registros de crimes patrimoniais durante fiscalizações nas rodovias que cortam o Distrito Federal e Entorno. As ocorrências foram registradas nas BRs 060 e 070 e resultaram na identificação de um automóvel roubado há 14 anos e de um veículo de locadora com registro de apropriação indébita.

A primeira ocorrência foi registrada na BR-060, quando os policiais deram ordem de parada a um Fiat Strada. Na vistoria, a equipe notou sinais de adulteração nos elementos identificadores do automóvel. Após análise mais detalhada, foi constatado que o veículo original havia sido roubado em 2012, em Taguatinga (DF), e circulava com placas clonadas.

O condutor informou que havia adquirido o carro há cerca de quatro anos, na cidade de Alexânia (GO), mas não apresentou informações que comprovassem a procedência regular do veículo. A ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil em Ceilândia.

Pouco depois, outra equipe da PRF abordou um veículo na BR-070 e identificou um registro de apropriação indébita vinculado a uma locadora de veículos em Belo Horizonte (MG). Na entrevista, o passageiro afirmou que estava em processo de negociação com a locadora proprietária do bem, mas apresentou apenas um contrato de locação vencido desde outubro de 2025, sem comprovantes de tratativas recentes.

Diante da inconsistência das informações e da restrição ativa no sistema, o condutor e o passageiro foram detidos.