Ataque contra animais ocorreu em zoológico, em Cachoeira do Sul (RS) - Reprodução / Prefeitura de Cachoeira do Sul

Ataque contra animais ocorreu em zoológico, em Cachoeira do Sul (RS)Reprodução / Prefeitura de Cachoeira do Sul

Publicado 15/03/2026 10:33 | Atualizado 15/03/2026 10:34

Um homem foi preso após invadir um zoológico municipal e matar um veado-campeiro em Cachoeira do Sul, interior do Rio Grande do Sul, na manhã deste sábado (14). Outros dois animais ficaram feridos.

De acordo com informações divulgadas pela prefeitura local, uma fêmea de veado-mão-curta teve uma patas quebrada e precisou passar por cirurgia, depois do ataque. Outro animal apresentou ferimentos na boca.

Ainda segundo autoridades municipais, funcionários ouviram o barulho de um vidro sendo quebrado por volta das 6h30, e constataram que o recinto dos veados havia sido danificado.

A Brigada Militar foi acionada e, após buscas no bairro Cristo Rei, o suspeito foi encaminhado para a delegacia.

As circustâncias do ataque ainda são desconhecidas.