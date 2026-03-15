Prisão foi feita pela PM de MinasDivulgação / PMMG
Idoso é preso por tráfico em Minas
Maconha, dinheiro e balança de precisão foram apreendidos na casa do detido
Um idoso, de 76 anos, foi preso neste sábado (14) por tráfico de drogas dentro de casa, em Ribeirão das Neves, Região Metropolitana de Belo Horizonte (MG). As informações são do jornal "Estado de Minas".
Em cima da cama do homem, os agentes encontraram uma sacola com nove tabletes de maconha e uma balança de precisão. Dentro do armário, localizaram um pote com outras porções da droga e, no bolso de uma jaqueta, R$ 12.450 em dinheiro.
O idoso, que não teve o nome divulgado, possui diversas passagens por tráfico.
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