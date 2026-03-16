Um senador ou uma senadora de cada partido político julgará os nomes indicados para o prêmioMarcelo Camargo/Agência Brasil
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