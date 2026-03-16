Canetas e frascos do medicamento emagrecedor foram apreendidos pela PF - Divulgação/PF

Canetas e frascos do medicamento emagrecedor foram apreendidos pela PFDivulgação/PF

Publicado 16/03/2026 12:33

A Polícia Federal apreendeu, neste domingo (15), uma carga de canetas e frascos de medicamento emagrecedor contendo tirzepatida no Aeroporto Internacional Marechal Cunha Machado, em São Luís, Maranhão. O material era transportado sem autorização sanitária e sem o recolhimento de tributos.

A carga foi encontrada por agentes da PF durante abordagem e inspeção de bagagens de um passageiro que havia embarcado em Foz do Iguaçu, no Paraná.

A tirzepatida é uma substância que exige controle rigoroso e autorização específica dos órgãos competentes para importação e para comercialização no Brasil. O passageiro poderá responder pelos crimes de contrabando e de infração sanitária.

Todo o material apreendido foi encaminhado à sede da Polícia Federal.