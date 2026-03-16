'Banana boat' é conectada a lancha - Reprodução/Redes sociais

'Banana boat' é conectada a lanchaReprodução/Redes sociais

Publicado 16/03/2026 11:31

Um homem de 41 anos morreu depois de cair durante um passeio de banana boat na praia de Itapoá, no litoral norte de Santa Catarina. O corpo só foi localizado neste domingo, 15, um dia depois do desaparecimento após um dia de buscas conduzidas pelo Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC).

De acordo com a corporação, a vítima, que não teve a identidade revelada, trabalhava como tripulante da lancha que conduz a boia. No momento do acidente, ela se posicionava na parte traseira da embarcação para auxiliar os turistas. Durante uma curva mais acentuada, todos os ocupantes caíram na água, e o homem não foi mais visto novamente.

Equipes do CBMSC de Itapoá e de São Francisco do Sul, com o apoio de embarcações, do helicóptero Arcanjo e de uma lancha da Marinha do Brasil, realizaram buscas na região próxima à Ilha de Itapeva. A operação foi suspensa ao anoitecer, sem localizar a vítima.

Já na manhã de domingo, as buscas foram retomadas e o corpo foi encontrado por pescadores a cerca de um quilômetro do local do acidente. A vítima foi transportada até a faixa de areia em uma moto aquática, onde o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os procedimentos legais.