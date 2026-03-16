Não houve feridos relacionados ao incêndioDivulgação / CBMMG
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Vítima morreu no local e o Corpo de Bombeiros foi acionado para conter o incêndio na residência
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