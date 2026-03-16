Não houve feridos relacionados ao incêndio - Divulgação / CBMMG

Não houve feridos relacionados ao incêndioDivulgação / CBMMG

Publicado 16/03/2026 09:55

Um homem é acusado de matar um vizinho a tiros após uma discussão neste sábado (14), na região central de Minas Gerais. Após o crime, moradores incendiaram a casa do suspeito. Até o momento, não há informações sobre o que teria motivado o desentendimento.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada por volta das 17h06 pela Polícia Militar para apagar um incêndio em uma residência. Ao chegarem ao local, os agentes verificaram que o fogo havia sido causado por moradores após uma discussão entre vizinhos, que terminou com uma morte por arma de fogo.

Informações iniciais apontam que um dos envolvidos na briga foi baleado e faleceu ainda no local. A morte foi confirmada pela equipe da Unidade de Suporte Avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Após a morte, vizinhos invadiram a casa do suspeito e atearam fogo na residência. Três bombeiros participaram do atendimento para apagar as chamas. A Polícia Militar permaneceu no local para realizar o registro da ocorrência. Não houve feridos relacionados ao incêndio.

A reportagem procurou a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) para saber se o suspeito foi preso, mas não obteve retorno até o momento da publicação.