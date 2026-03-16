Janja, Wagner Moura, Lula e Kleber Mendonça Filho no Cine Alvorada - Ricardo Stuckert

Janja, Wagner Moura, Lula e Kleber Mendonça Filho no Cine AlvoradaRicardo Stuckert

Publicado 16/03/2026 08:23 | Atualizado 16/03/2026 08:51

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva comentou, na noite deste domingo (15), a participação do filme brasileiro "O Agente Secreto" no Oscar 2026. O longa foi indicado em quatro categorias , mas não conquistou estatuetas durante a cerimônia realizada nos Estados Unidos.

Na publicação, o presidente parabenizou toda a equipe do filme e afirmou ter orgulho ao ver os artistas na cerimônia do Oscar.

"Um enorme orgulho ver mais uma vez nossos artistas na cerimônia do Oscar. Foram cinco indicações ao maior prêmio do cinema mundial, mostrando, mais uma vez, a força do nosso cinema e o talento dos nossos atores, atrizes, diretores e de toda a equipe técnica que faz essa arte acontecer. É o Brasil levando ao mundo a potência da nossa cultura e das nossas histórias", escreveu.

"Parabéns a Kleber Mendonça Filho, Wagner Moura, Gabriel Domingues e a toda a equipe de O Agente Secreto, e também a Adolpho Veloso, diretor de fotografia de Sonhos de Trem. Temos muito orgulho de todos vocês e do nosso cinema! Um grande beijo meu e da Janja."



Na manhã desta segunda-feira (16), o petista também respondeu a uma publicação do diretor do filme "O Agente Secreto", Kleber Mendonça Filho. "Viva o cinema brasileiro", disse o presidente.



Viva o cinema brasileiro https://t.co/rHftFXb577 — Lula (@LulaOficial) March 16, 2026

No dia 7 de agosto de 2025, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu integrantes da equipe e do elenco do filme O Agente Secreto para uma sessão especial no Palácio da Alvorada, em Brasília. A ocasião marcou a primeira exibição do longa no Brasil, após sua estreia mundial no Festival de Cannes em maio, durante a 78ª edição do evento realizado na França.

O longa foi superado nas categorias de Melhor Filme por "Uma Batalha Após a Outra", de Paul Thomas Anderson; de Melhor Filme Internacional pelo norueguês "Valor Sentimental", de Joachim Trier; e de Melhor Ator, que disputava com Wagner Moura, para Michael B.Jordan, de "Pecadores".