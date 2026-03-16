Acidente aconteceu na zona rural de Massapê do Piauí - Reprodução/ redes sociais

Acidente aconteceu na zona rural de Massapê do PiauíReprodução/ redes sociais

Publicado 16/03/2026 09:22 | Atualizado 16/03/2026 09:31

Pelo menos duas pessoas morreram, e outras três ficaram feridas após uma colisão entre duas motocicletas neste domingo (15), na zona rural de Massapê do Piauí.



De acordo com a Polícia Militar (PM), as vítimas são Genivaldo Domingos Mendes, que completaria 47 anos na segunda (16) e Jailson Moaci Veloso Carvalho, de 40 anos.

Outras três pessoas ficaram feridas: Francisca Barbosa de Lacerda, esposa de Jailson; uma menina, filha do casal; e Cristino, primo de Genivaldo.



Eles foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levados inicialmente ao Hospital Florisa Silva, em Jaicós. Após o primeiro atendimento, eles foram transferidos para um hospital em Picos.



Os corpos das vítimas fatais foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML). As causas do acidente estão sendo investigadas.