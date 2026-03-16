Vítima, identificada como Henrique Torres, de 54 anos, era gerente de um laboratório particular - Reprodução / Redes sociais

Vítima, identificada como Henrique Torres, de 54 anos, era gerente de um laboratório particularReprodução / Redes sociais

Publicado 16/03/2026 11:49 | Atualizado 16/03/2026 12:04

Um homem, identificado como Henrique Torres, de 54 anos, morreu, neste domingo (15), após uma lancha com sete pessoas a bordo colidir com a pilastra de uma ponte no litoral sul de Alagoas. A vítima, que era gerente de um laboratório particular, não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

No momento do impacto, a embarcação transportava sete pessoas. Com a colisão, Henrique acabou arremessado na água. Pouco tempo depois, uma canoa retirou o homem do local e agentes de resgate prestaram socorro, iniciando manobras de reanimação cardiopulmonar (RCP).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, os procedimentos de reanimação duraram cerca de 40 a 50 minutos. Apesar dos esforços das equipes de resgate, a vítima não resistiu e morreu no local. As informações são do "Alagoas 24 Horas".

Outra pessoa que estava na lancha também apresentou problemas de saúde em decorrência do acidente. A mulher teve um edema na cabeça após um mal súbito, mas recusou atendimento médico no local. O estado de saúde dos outros passageiros não foi divulgado. O acidente mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar de Alagoas e da Marinha do Brasil.

O acidente e as circunstâncias serão investigadas.