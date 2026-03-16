Alessandro Vieira negou ter estabelecido ligação direta entre o PCC e o escritório Barci de MoraesGeraldo Magela/Agência Senado
Escritório da mulher de Moraes processará o senador Alessandro Vieira por falas sobre PCC
Relator da CPI do Crime Organizado afirmou que ação judicial é uma tentativa de intimidação
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