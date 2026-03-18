Nas imagens registradas, é possível ver a vítima fugindo do agressor - Reprodução / Redes sociais

Nas imagens registradas, é possível ver a vítima fugindo do agressorReprodução / Redes sociais

Publicado 18/03/2026 08:26 | Atualizado 18/03/2026 08:28

Um homem, de 20 anos, foi preso em flagrante, nesta segunda-feira (16), por agredir a ex-companheira dentro de um elevador no local de trabalho da vítima, em Guarulhos, na Região Metropolitana de São Paulo.

Homem invade local de trabalho e agride ex-companheira em elevador.



Créditos: Redes sociais pic.twitter.com/zTJYBgZP1n — Jornal O Dia (@jornalodia) March 18, 2026

Nas imagens registradas, é possível ver a vítima fugindo do agressor. Ela entra no elevador e tenta apertar o botão. O homem pula a catraca do prédio e invade o local em seguida, momento em que começa a desferir golpes contra a ex-companheira. Uma segunda mulher se coloca à frente da vítima, fazendo com que as agressões diminuam.

A vítima realizou exames no Instituto Médico Legal (IML), e a Justiça recebeu pedido de medidas protetivas.

Segundo a Secretaria Estadual da Segurança Pública de São Paulo (SSP_SP), a ocorrência foi registrada como violência doméstica e lesão corporal na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Guarulhos. O autor permaneceu preso à disposição da Justiça.