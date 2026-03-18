Um homem, de 20 anos, foi preso em flagrante, nesta segunda-feira (16), por agredir a ex-companheira dentro de um elevador no local de trabalho da vítima, em Guarulhos, na Região Metropolitana de São Paulo.
Homem invade local de trabalho e agride ex-companheira em elevador.
Nas imagens registradas, é possível ver a vítima fugindo do agressor. Ela entra no elevador e tenta apertar o botão. O homem pula a catraca do prédio e invade o local em seguida, momento em que começa a desferir golpes contra a ex-companheira. Uma segunda mulher se coloca à frente da vítima, fazendo com que as agressões diminuam.
A vítima realizou exames no Instituto Médico Legal (IML), e a Justiça recebeu pedido de medidas protetivas.
Segundo a Secretaria Estadual da Segurança Pública de São Paulo (SSP_SP), a ocorrência foi registrada como violência doméstica e lesão corporal na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Guarulhos. O autor permaneceu preso à disposição da Justiça.
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