Luiz Marinho não acha possível 'reduzir imediatamente' escala de trabalho para 36 horas semanaisValter Campanato/Agência Brasil
Governo prefere avanço de projetos de lei sobre fim do 6x1 do que PECs, diz Marinho
Ministro do Trabalho e Emprego afirmou que a intenção é que tramitação 'avance o mais rapidamente possível'
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