Luiz Marinho não acha possível 'reduzir imediatamente' escala de trabalho para 36 horas semanais - Valter Campanato/Agência Brasil

Luiz Marinho não acha possível 'reduzir imediatamente' escala de trabalho para 36 horas semanaisValter Campanato/Agência Brasil

Publicado 18/03/2026 11:52

O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, afirmou nesta quarta-feira, 18, que o governo prefere que os projetos de lei sobre o fim da escala 6x1 apresentados na Câmara avancem no lugar das Propostas de Emenda à Constituição (PECs). Estas têm uma tramitação muito mais complexa e lenta que os chamados PLs. A declaração foi feita a parlamentares na Comissão de Trabalho da Câmara dos Deputados.

"Há um clamor especialmente da juventude trabalhadora de que a gente analise o fim da jornada 6x1 e tem o apoio do governo em relação a isso. Nós queremos que isso avance o mais rapidamente possível", afirmou o ministro.

Marinho afirmou que, apesar do clamor na sociedade pelo fim da 6x1, com apoio do governo, ele disse não achar possível reduzir imediatamente para 36 horas semanais.

Além disso, ele defendeu que os detalhes de escalas das empresas devem ficar para negociações coletivas.

"Caso desejem falar das 36 horas, pensem bem nesse gradualismo, porque não caberia falar de 36 horas imediatamente. Nós preferimos trabalhar a redução para 40 horas semanais com duas folgas na semana e as especificidades de escalas de jornada, negociação coletiva", completou o ministro.

Para ele, o fato de o tema ser um debate na sociedade sensibiliza o Legislativo para que este agilize a aprovação da proposta.