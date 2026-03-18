Uma operação integrada das polícias Rodoviária Federal (PRF), Federal (PF) e Militar da Bahia apreendeu 410 kg de pasta base de cocaína nesta terça-feira (17), no município de São Desidério, no oeste do estado. Três pessoas foram presas em flagrante.
Durante abordagem a uma caminhonete na BR-135, agentes encontraram a droga, que estava acondicionada em malotes na caçamba do veículo. Outros dois carros, que eram utilizados como apoio logístico ao transporte do entorpecente, foram interceptados nos municípios de Catolândia e Baianópolis.
Além do entorpecente e dos automóveis, foram apreendidos aparelhos celulares e equipamentos de comunicação via satélite.
Os três detidos foram encaminhados, juntamente com o material apreendido, à Delegacia da Polícia Federal em Barreiras. Eles poderão responder pelos crimes de tráfico interestadual de drogas e associação para o tráfico.
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