Droga localizada pela PF estava acondicionada em malotes - Divulgação/PF

Droga localizada pela PF estava acondicionada em malotesDivulgação/PF

Publicado 18/03/2026 09:36

Uma operação integrada das polícias Rodoviária Federal (PRF), Federal (PF) e Militar da Bahia apreendeu 410 kg de pasta base de cocaína nesta terça-feira (17), no município de São Desidério, no oeste do estado. Três pessoas foram presas em flagrante.



Durante abordagem a uma caminhonete na BR-135, agentes encontraram a droga, que estava acondicionada em malotes na caçamba do veículo. Outros dois carros, que eram utilizados como apoio logístico ao transporte do entorpecente, foram interceptados nos municípios de Catolândia e Baianópolis.



Além do entorpecente e dos automóveis, foram apreendidos aparelhos celulares e equipamentos de comunicação via satélite.

Os três detidos foram encaminhados, juntamente com o material apreendido, à Delegacia da Polícia Federal em Barreiras. Eles poderão responder pelos crimes de tráfico interestadual de drogas e associação para o tráfico.