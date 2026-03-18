Defesa de Bolsonaro fez ao STF novo pedido de prisão domiciliarFabio Rodrigues-Pozzebom / Agência Brasil
Estado de saúde pode fazer Bolsonaro ir para prisão domiciliar? Veja o que diz especialista
Segundo Mauricio Dieter, eventual concessão do benefício pode vir acompanhada de restrições quanto ao recebimento de visitas
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