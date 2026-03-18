Pessoas negras têm reservadas 25% das vagas - Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil

Pessoas negras têm reservadas 25% das vagas Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil

Publicado 18/03/2026 09:10

O Ministério da Defesa publica na edição desta quarta-feira, 18, do Diário Oficial da União portaria que fixa reserva de vagas a pessoas negras, indígenas e quilombolas em concursos para escolas de formação de militares e nos processos seletivos simplificados para prestação do serviço militar temporário de voluntários.



A Portaria GM-MD nº 1.286/2026 determina os seguintes percentuais de vagas:



- 25% do total de vagas para pessoas negras;

- 3% do total de vagas para indígenas;

- 2% do total de vagas para quilombolas.

De acordo com o texto, na hipótese de não haver candidatos quilombolas em número suficiente, as vagas remanescentes serão revertidas para as pessoas indígenas e vice-versa.



A autodeclaração dos candidatos será confirmada mediante confirmação de dados complementares.



No caso de indígenas, poderão ser exigidos, de acordo como edital, comprovantes de habitação em comunidades indígenas; documentos expedidos por escolas indígenas, por órgãos de saúde indígena ou ainda pela Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai).



Em relação aos quilombolas, é preciso apresentar declaração que comprove o pertencimento étnico do candidato, assinada por três lideranças ligadas à associação da comunidade, além de certificação da Fundação Cultural Palmares que reconheça como quilombola tal comunidade.



Recursos

Segundo a portaria, os editais dos concursos deverão prever a criação de comissões recursais. Esses grupos serão formados por três integrantes distintos dos membros da comissão de confirmação complementar à autodeclaração.



Serão consideradas nas decisões:



- a filmagem do procedimento; para fins de confirmação complementar à autodeclaração, no caso de pessoa candidata negra;

- os documentos apresentados, no caso das pessoas candidatas indígenas e quilombolas;

- o parecer emitido pela comissão de confirmação complementar à autodeclaração;

- o conteúdo do recurso elaborado pelo candidato.