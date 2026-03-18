Ação combate facções mirando tráfico drogras e lavagem de dinheiro - Divulgação/ PF

Ação combate facções mirando tráfico drogras e lavagem de dinheiroDivulgação/ PF

Publicado 18/03/2026 09:16 | Atualizado 18/03/2026 09:27

A Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã desta quarta-feira (18), uma megaoperação contra facções criminosas, tráfico de drogas e armas e esquemas de lavagem de dinheiro em 15 estados.

Ao todo, estão sendo cumpridos 180 mandados de busca e apreensão e 112 de prisão em Alagoas, Amazonas, Amapá, Bahia, Ceará, Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Pará, Pernambuco, Paraná, Rio Grande do Sul e Sergipe.

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A operação é realizada pelas Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado (FICCOs), que reúnem órgãos de segurança pública, como polícias civis, militares e penais, além da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e secretarias estaduais. A coordenação é da PF.



De acordo com as autoridades, o objetivo é ampliar o enfrentamento ao crime organizado por meio da integração entre instituições, sem hierarquia entre os órgãos participantes. A operação é realizada pelas Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado (FICCOs), que reúnem órgãos de segurança pública, como polícias civis, militares e penais, além da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e secretarias estaduais. A coordenação é da PF.De acordo com as autoridades, o objetivo é ampliar o enfrentamento ao crime organizado por meio da integração entre instituições, sem hierarquia entre os órgãos participantes.

Segundo a PF, as FICCOs funcionam como uma força-tarefa para reforçar o combate ao crime organizado em todo o país. Atualmente, há 39 unidades em funcionamento, distribuídas em todos os estados e no Distrito Federal.



Só em 2025, foram realizadas 246 operações, com mais de 2 mil mandados de busca e apreensão e mais de 1,5 mil prisões.



Em São Paulo, a ação mira uma organização criminosa ligada ao Comando Vermelho (CV), envolvida com tráfico de drogas e disputas violentas por território no interior do estado. Estão sendo cumpridos 34 mandados de busca e apreensão e 37 mandados de prisão temporária, além do sequestro e bloqueio de mais de 100 contas bancárias, com valores que podem chegar a R$ 70 milhões.



Em Pernambuco, a operação é realizada contra um grupo envolvido com tráfico de drogas e armas, roubos de cargas e lavagem de dinheiro, com atuação no Sertão. Ao todo, são 49 mandados de busca e apreensão e 15 mandados de prisão temporária, além de bloqueio de ativos financeiros de até R$ 5 milhões e restrições sobre imóveis e veículos.



No Maranhão, a ação é contra uma organização dedicada ao tráfico de cocaína e crack em larga escala na Grande São Luís, com lavagem de capitais por meio de empresas fantasmas e bens registrados em nome de terceiros. Os agentes cumprem 30 mandados de busca e apreensão e sete mandados de prisão temporária no Maranhão, Ceará e Espírito Santo, além de bloqueio financeiro de R$ 297 milhões e sequestro de imóveis, veículos de luxo, maquinário pesado e armas de fogo.



Já no Rio Grande do Sul, o objetivo é desarticular um grupo envolvido com tráfico de drogas na Serra Gaúcha e no Vale do Rio dos Sinos. Estão sendo cumpridos 18 mandados de busca e apreensão e 11 mandados de prisão preventiva em sete municípios do estado.



Na Bahia, o foco é o combate a organizações criminosas envolvidas com o tráfico. Os agentes cumprem oito mandados de busca e apreensão e sete mandados de prisão. No Espírito Santo, a investigação apura desvio e revenda de drogas apreendidas. Ao todo, são três mandados de busca e apreensão, cinco mandados de prisão temporária e um mandado de afastamento de função pública.



No Amazonas, a operação envolve o envio de drogas pelo terminal de cargas do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. Estão sendo cumpridos quatro mandados de busca e apreensão e quatro de prisão preventiva em Manaus.



Há ainda ações no Pará, com investigações sobre integrantes de facção criminosa sob suspeita de colaboração de uma ex-servidora do Tribunal de Justiça. São dois mandados de prisão preventiva e dois de busca e apreensão contra integrantes do Comando Vermelho.



Em Sergipe, o foco é o tráfico de armas. Estão sendo cumpridos dois mandados de busca e apreensão nos municípios de Aracaju e Itaporanga d’Ajuda. Já no Amapá, onde foi recuperado um equipamento furtado de um assessor de senador, os agentes cumprem dois mandados de busca e apreensão.



Os agentes também realizam uma ação em Alagoas. A ação mira um grupo envolvido com tráfico de drogas que utilizava uma pizzaria de fachada para ocultar atividades ilícitas. Estão sendo cumpridos cinco mandados de busca e apreensão domiciliar, além de quebra de sigilo de dados telemáticos. As diligências ocorrem no município de Satuba, na região metropolitana de Maceió.



Os policiais também miram criminosos envolvidos com tráfico de drogas e lavagem de dinheiro nos estados de Goiás, Mato Grosso do Sul e Maranhão. Ao todo, são cumpridos quatro mandados de prisão preventiva.



Em Minas Gerais, um homem que estava foragido foi preso. Ele foi condenado a mais de oito anos de reclusão em regime fechado pelo crime de tráfico de drogas. No Ceará, a ação inclui a prisão de condenados e suspeitos de crimes violentos. Ao todo, são dez mandados de prisão.