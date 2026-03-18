Caso é investigado pela Polícia CivilDivulgação / PCMG

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Uma concessionária foi alvo de um assalto, na segunda-feira (16), em Contagem, Minas Gerais. Os donos acabaram feitos reféns, e os criminosos roubaram dois carros e dois celulares.
As vítimas, de 52 e 58 anos, contaram que dois homens armados entraram no local e anunciaram o assalto. Os bandidos roubaram celulares e cartões bancários e saíram do estabelecimento dirigindo dois veículos: um Siena preto e uma Fiorino branca, em direção à Via Expressa.
Equipes da Polícia Militar foram acionadas, mas não encontraram os suspeitos após realizar buscas na região. O caso é investigado pela Polícia Civil.