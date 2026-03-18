Caso é investigado pela Polícia Civil - Divulgação / PCMG

Caso é investigado pela Polícia CivilDivulgação / PCMG

Publicado 18/03/2026 10:09

Uma concessionária foi alvo de um assalto, na segunda-feira (16), em Contagem, Minas Gerais. Os donos acabaram feitos reféns, e os criminosos roubaram dois carros e dois celulares.

As vítimas, de 52 e 58 anos, contaram que dois homens armados entraram no local e anunciaram o assalto. Os bandidos roubaram celulares e cartões bancários e saíram do estabelecimento dirigindo dois veículos: um Siena preto e uma Fiorino branca, em direção à Via Expressa.

Equipes da Polícia Militar foram acionadas, mas não encontraram os suspeitos após realizar buscas na região. O caso é investigado pela Polícia Civil.