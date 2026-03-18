Operação resultou na apreensão de cerca de três toneladas de medicamentos, suplementos e vitaminas em póDivulgação / Polícia Civil
Farmácia de manipulação é fechada em SP com R$ 1 milhão em remédios apreendidos
Três pessoas, incluindo o farmacêutico responsável, foram presas por operar estabelecimento sem alvará
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