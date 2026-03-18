Operação resultou na apreensão de cerca de três toneladas de medicamentos, suplementos e vitaminas em pó - Divulgação / Polícia Civil

Operação resultou na apreensão de cerca de três toneladas de medicamentos, suplementos e vitaminas em póDivulgação / Polícia Civil

Publicado 18/03/2026 12:18

Três pessoas foram presas, nesta terça-feira (17), por comandar uma farmácia clandestina de manipulação em Campinas, interior de São Paulo. A operação resultou na apreensão de cerca de três toneladas de medicamentos, suplementos e vitaminas em pó, avaliadas em aproximadamente R$ 1 milhão.

A Polícia Civil e a Vigilância Sanitária estiveram no estabelecimento após receberem informações de que a farmácia funcionava de forma ilegal. No momento da operação, além do farmacêutico responsável, dois funcionários estavam operando máquinas.

O estabelecimento não possuía alvará de funcionamento, conforme constatou a Vigilância Sanitária, e o local encontra-se interditado.

Os três funcionários foram autuados em flagrante por crimes contra a saúde pública e contra as relações de consumo. Os policiais conduziram os três ao 2º Distrito Policial de Campinas. As autoridades apreenderam as substâncias e as máquinas utilizadas no estabelecimento, que serão periciadas.