Ligações do banqueiro do Banco Master com figuras políticas chamou a atenção no paísRovena Rosa / Agência Brasil
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Oficial responde também por fraude
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