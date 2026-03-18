Bolsonaro está internado com pneumonia grave bilateralFabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Bolsonaro tem 'melhora importante', mas ainda sem previsão de deixar a UTI, diz hospital
Médicos destacam evolução parcial dos pulmões e expectativa de transferência para quarto até o fim de semana
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