Ministro assegurou que o governo federal estaria buscando 'remuneração justa'Edilson Rodrigues/Agência Senado
Governo anuncia medidas para garantir cumprimento de pisos mínimos de frete
Ministro Renan Filho alerta que empresas e acionistas serão responsabilizados e fiscalização será intensificada para evitar descumprimento da lei
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STF: Procuradores dizem que PEC que proíbe aposentadoria compulsória ameaça o direito a cargos vitalícios
Proposta deveria ser analisada na CCJ do Senado; votação foi adiada após pedido de vista do senador Sérgio Moro
Governo aumenta classificação indicativa de oito redes sociais
Medida leva em conta os riscos que a interatividade das plataformas proporciona a crianças e adolescentes
Homem morre soterrado após deslizamento de barranco em garimpo em Rondônia
Outros três ficaram feridos
Farmácia de manipulação é fechada em SP com R$ 1 milhão em remédios apreendidos
Três pessoas, incluindo o farmacêutico responsável, foram presas por operar estabelecimento sem alvará
Governo prefere avanço de projetos de lei sobre fim do 6x1 do que PECs, diz Marinho
Ministro do Trabalho e Emprego afirmou que a intenção é que tramitação 'avance o mais rapidamente possível'
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