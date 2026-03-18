Reginaldo Andrade ficou soterrado dentro da escavadeiraReprodução/ internet

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Um homem morreu e outros três ficaram feridos após um barranco ceder, nesta terça-feira (17), no garimpo Bom Futuro, em Ariquemes, em Rondônia.

Segundo a Polícia Militar (PM), Reginaldo Andrade trabalhava como operador de uma escavadeira quando ficou preso dentro do equipamento. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

As buscas mobilizaram equipes de resgate, com apoio de máquinas pesadas para a remoção da terra e da lama. Os feridos foram resgatados e encaminhados ao hospital do município. O quadro de saúde é estável.
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Outras três pessoas foram resgatados com ferimentos e estão estáveis - Reprodução/ internet
Reginaldo Andrade ficou soterrado dentro da escavadeira - Reprodução/ internet

As causas do desmoronamento estão sendo investigadas.