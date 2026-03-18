Reginaldo Andrade ficou soterrado dentro da escavadeiraReprodução/ internet
Segundo a Polícia Militar (PM), Reginaldo Andrade trabalhava como operador de uma escavadeira quando ficou preso dentro do equipamento. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local.
As buscas mobilizaram equipes de resgate, com apoio de máquinas pesadas para a remoção da terra e da lama. Os feridos foram resgatados e encaminhados ao hospital do município. O quadro de saúde é estável.
As causas do desmoronamento estão sendo investigadas.
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