Lula disse que o governo e a Petrobras estudam a formação de estoques reguladores de petróleo - Reprodução/ redes sociais/ CanalGov

Lula disse que o governo e a Petrobras estudam a formação de estoques reguladores de petróleoReprodução/ redes sociais/ CanalGov

Publicado 20/03/2026 15:23 | Atualizado 20/03/2026 15:29

São Paulo - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) defendeu nesta sexta-feira, 20, que a Petrobras tenha um estoque regulador de petróleo para evitar variações no preço do produto no Brasil. Lula disse que essa "não é uma coisa rápida", que leva algum tempo para ser elaborada, e argumentou a favor da medida.



"A vida inteira eu acreditei que a Petrobras tinha estoque regulador. Se não para a guerra, pelo menos para a greve. Mas na verdade não tinha estoque regulador. Então, eu falei para a Magda [Chambriard, presidente da Petrobras]: Isso não é uma coisa rápida, leva tempo, mas é uma coisa estratégica que a Petrobras e o governo tem que pensar", afirmou o presidente.



"[Vejam] O que está acontecendo hoje. E se essa guerra (no Irã) durar 30 dias? E se essa guerra durar 40 dias? E se o Irã não deixar sair nenhum barril de petróleo do estreito de Ormuz?", questionou Lula.



O presidente comparou esse estoque regulador às reservas internacionais do Brasil. Brincou que "muita gente" fala para ele usar o dinheiro das reservas para "fazer coisas", mas disse que não pode fazer isso. "Muita gente fala para mim: 'Por que você não tira uns 100 bilhões da reserva para fazer as coisas que você precisa fazer?'. Eu vou ter que encontrar um jeito de fazer sem mexer na reserva. Eu não posso mexer na reserva, porque ela é o que garante a soberania desse país", declarou.



Lula falou sobre as medidas que o governo tem adotado para evitar grandes variações no preço dos combustíveis no Brasil, em especial o óleo diesel. Criticou, porém, donos de postos de combustível por aumentarem o valor mesmo assim. "Todo mundo tem o direito de ganhar dinheiro. Todo mundo tem o direito de ter sua empresa, ter seu posto de gasolina, ter sua distribuidora e ter o seu lucro. Agora, ninguém pode ter lucro às custas do sofrimento dos outros", afirmou.



Nesta sexta, Lula acompanhou o anúncio de investimentos de R$ 9 bilhões da Petrobrás em Minas Gerais. Segundo a Secretaria de Comunicação Social da Presidência (Secom), há a previsão de geração de 36 mil empregos em 10 anos. Também foi descerrada a placa de inauguração da primeira usina fotovoltaica da estatal, que iniciou funcionamento no fim de dezembro passado. São 20 mil painéis fotovoltaicos espelhados em 20 hectares, em um investimento de R$ 63 milhões.

Privatização

Lula afirmou que há pessoas que insistem em insinuar que a Petrobras tem desvantagens para privatizar partes da empresa. A declaração foi feita em uma agenda do presidente na Refinaria Gabriel Passos, em Betim (MG), onde, segundo o presidente, vai chegar a produção de 240 mil barris de petróleo por dia.



"Mesmo a Petrobras provando o sucesso que ela provou, sempre aparece alguém insinuando alguma desvantagem na Petrobras para vender um pedaço da Petrobras", declarou o presidente.



Sobre a crise do petróleo instaurada após o início do conflito no Oriente Médio, Lula reclamou da venda da BR Distribuidora, iniciado em 2019, sob a alegação de que ela não era rentável. O presidente afirmou que se a empresa estivesse sob o controle estatal, haveria a garantia de que os preços repassados pela Petrobras chegaria ao consumidor.



"Se a BR tivesse na nossa mão, teríamos a garantia de que o preço que a Petrobras aumenta ou não aumenta chegaria na bomba para o consumidor", disse. Segundo Lula, deveria ter havido uma greve para que a privatização da BR Distribuidora não fosse concretizada.



O presidente disse ainda que vai recomprar a Refinaria Landulpho Alves, em São Francisco do Conde (BA), mesmo que isso "demore um pouco". A instalação foi vendida para o fundo Mubadala Capital por US$ 1,65 bilhão, em 2021, durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).



"Eles venderam a refinaria da Bahia, nós vamos comprar a refinaria da Bahia. Pode demorar um pouco, mas nós vamos comprar", declarou. Ao se referir à gestão passada, Lula disse que os petroleiros sabem quais foram os governos que tentaram "construir e destruir".



O presidente disse ainda que a Petrobrras, apesar de ser uma empresa de economia mista e ter ações disponíveis na Bolsa de Nova York, precisa entender que pertence ao Brasil, e não o contrário.



"A Petrobras é importante, é uma empresa de economia mista, tem ações na Bolsa da Nova York e nós respeitamos tudo isso. Mas a Petrobras tem que saber que ela não é dona do Brasil, é o Brasil que é dono dela", afirmou.



O presidente disse ainda que o governo federal está tentando solucionar os impasses na Margem Equatorial. Enquanto isso não ocorre, Lula disse que negocia a exploração na costa da Namíbia e que teve um sinal verde dado pela Netumbo Nandi-Ndaitwah, com quem conversou no último dia 10.



"Nós estamos tentando resolver a exploração do petróleo na Margem Equatorial e vamos saber se tem muito petróleo, porque tem na Guiana e tem no Suriname. Não é possível que Deus não tenha deixado um pouquinho pra nós. Não é possível. Nós vamos voltar pra África pra explorar", declarou Lula.