A PF apreendeu celulares, o sistema de videomonitoramento (CFTV) e diversos documentosDivulgação/PF
PF descobre tráfico sexual em SC; mulher diz que foi trazida do Paraguai em caminhão
Investigados anunciavam vagas de emprego on-line para atrair as vítimas
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O pedido de extensão foi protocolado horas após a decisão que beneficiou o fundo Arleen
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