Ventos associados ao ciclone tendem a causar estragos - Reprodução/internet

Ventos associados ao ciclone tendem a causar estragos Reprodução/internet

Publicado 24/03/2026 11:51

A primeira semana do outono começa com mudanças no tempo em diferentes regiões do País, com tendência de aumento da instabilidade e variação nas condições atmosféricas nos próximos dias. Segundo a Climatempo, o cenário ganha reforço com a atuação de sistemas que favorecem a formação de nuvens carregadas e a ocorrência de chuva.

É somente ao longo dos próximos dias que os efeitos mais diretos serão sentidos com maior intensidade em áreas do Sul, especialmente no Rio Grande do Sul, onde a combinação de ciclone e frente fria deve manter o tempo instável e ampliar a possibilidade de chuvas.

Essa instabilidade já vinha sendo observada desde o fim de semana, com registro de chuva frequente em diferentes regiões do território gaúcho. Nesta terça-feira, 24, a atuação da frente fria associada ao ciclone mantém o tempo fechado, principalmente na metade norte do estado, onde a previsão é de continuidade das precipitações desde as primeiras horas do dia.

No sul do Estado, o cenário é um pouco diferente, com aberturas de sol ao longo do dia, embora ainda haja risco de chuva mais forte em alguns momentos. A possibilidade de transtornos pontuais não está descartada, sobretudo nas áreas onde a instabilidade se mantiver por mais tempo.

De acordo com a Climatempo, a passagem do sistema também traz uma massa de ar frio, de fraca intensidade, suficiente apenas para provocar uma leve queda nas temperaturas.

A mudança, porém, não deve trazer frio mais rigoroso, mas sim uma redução do calor e do abafamento que marcaram os últimos dias em regiões como o oeste, a Campanha Gaúcha, o centro e o sul do Estado, além de áreas da Serra.

Depois de avançar pelo Rio Grande do Sul, a frente fria perde força e segue em direção ao oceano, sem grande penetração pelo interior do País. Ainda assim, o sistema mantém áreas de instabilidade em Santa Catarina e no Paraná, onde a chuva deve continuar nos próximos dias, de forma mais irregular.