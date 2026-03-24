Ventos associados ao ciclone tendem a causar estragos Reprodução/internet
Ciclone e frente fria atingem parte do País; veja áreas afetadas
Segundo a Climatempo, o cenário ganha reforço com a atuação de sistemas que favorecem a formação de nuvens carregadas e a ocorrência de chuva
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