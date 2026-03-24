Roberto Marquis morre aos 83 anos - Reprodução do Instagram

Roberto Marquis morre aos 83 anosReprodução do Instagram

Publicado 24/03/2026 10:09 | Atualizado 24/03/2026 10:33

Rio - Conhecido por interpretar o Guarda Juju no programa "A Praça É Nossa", o ator e humorista Roberto Marquis morreu aos 83 anos, nesta segunda-feira (23), em São Paulo. A causa do falecimento não foi informada, até o momento. O velório ocorre nesta quinta na Beneficência Portuguesa.

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Em nota, a SBT se manifestou sobre a morte do artista. "Entre tantos personagens capazes de encantar e divertir o público, deu vida ao longevo Teobaldo e ao memorável Guarda Juju em A Praça é Nossa. Naquele mesmo banco regido por Carlos Alberto de Nóbrega, Marquis também foi Tanake e Osório, fora o papel de exímio profissional desempenhado juntos aos colegas nos bastidores", diz o comunicado.

"Solícito, gentil e sempre pronto a fazer rir, Marquis deixa saudade em seus companheiros e na plateia, com a certeza de ter feito muita gente mais feliz neste mundo. Aos amigos e familiares, nosso abraço afetuoso", completa.

No Instagram, Sonia Abrão se despediu de Roberto. "O humorista Roberto Marquis vai ser sempre lembrado por personagens famosos como 'Teobaldo' - o 'boko-moko' do comercial do guaraná - e o 'Guarda Juju', de 'A Praça é Nossa'. Também era ator, cantor e dublador! Marquis tinha 84 anos. Obrigada pelas boas risadas que o Brasil deu com você, Roberto! Vai com Deus!", escreveu.

Roberto Marquis iniciou a carreira em 1962, na extinta TV Tupi (1950-1980), e ficou conhecido por personagens como Guarda Juju, Tanaka e Osório. Na publicidade, fez sucesso como Teobaldo, do bordão 'Boko Moko'. Ele também fez trabalhos com dublagem, gravou discos e atuou como produtor do filme infantil "Dani, Um Cachorro Muito Vivo" (1979).

Veja Roberto em cena como Guarda Juju em 'A Praça É Nossa':