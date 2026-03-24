Ratinho Júnior, governador do ParanáJonathan Campos / AEN
A decisão foi tomada na noite de domingo (22), após reuniões com familiares, e comunicada nesta segunda-feira (23) ao presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab.
Com o anúncio, Ratinho Júnior deixa a disputa interna do partido pela escolha de um candidato à Presidência. Ele era um dos nomes cotados, ao lado dos governadores Eduardo Leite (Rio Grande do Sul) e Ronaldo Caiado (Goiás).
De acordo com nota divulgada, o governador optou por manter o compromisso assumido com os eleitores paranaenses e dar continuidade à gestão estadual.
Dentro do partido, havia expectativa de que Ratinho Júnior fosse o escolhido por Kassab para a disputa presidencial. O governador aparece à frente de seus concorrentes internos em sondagens eleitorais, alcançando dois dígitos em alguns levantamentos.
A nota também destaca indicadores da atual gestão, como índice de aprovação de 85% e avanços em áreas como educação, segurança pública e infraestrutura.
Mesmo fora da corrida presidencial, Ratinho Júnior deve continuar atuando politicamente dentro do PSD. Segundo o comunicado, ele seguirá contribuindo com propostas para o país, como redução da burocracia, endurecimento de leis criminais e fortalecimento do agronegócio no cenário internacional.
Reeleito em 2022 com cerca de 70% dos votos válidos, o governador afirma que continuará participando do debate nacional a partir do Paraná, com foco em gestão eficiente, educação e diálogo institucional.
Ratinho está convicto que deve manter o compromisso selado com os paranaenses nas eleições de 2018 e não pode interromper o projeto que tem garantido o ciclo de crescimento econômico do Paraná. Sob a gestão de Ratinho Junior, que alcançou 85% de aprovação, o Estado se consolidou como a melhor educação do Brasil, obteve os menores índices criminais dos últimos 20 anos, o maior investimento em infraestrutura da história, e conquistou, por quatro vezes consecutivas, a excelência em sustentabilidade no Brasil.
O governador do Paraná continuará à disposição do PSD para ajudar o Brasil virar a página do atraso, criar perspectivas mais otimistas para os jovens, ser destravado com menos burocracia, endurecimento de leis criminais e tenha o agronegócio brasileiro como trunfo na competição global entre nações.
Eleito com quase 70% dos votos válidos em 2022, Ratinho permanecerá pautando a sua vida para ajudar o Brasil a partir do Paraná, ao defender um estado menor e mais eficiente, que tem a educação como instrumento para melhorar a vida de jovens e apostando na pacificação e no diálogo como alicerces do Estado Democrático de Direito.
Ao encerrar em dezembro essa fase de sua vida, Ratinho Júnior pretende voltar ao setor privado e presidir o Grupo de Comunicação criado pelo pai, o apresentador Ratinho."
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