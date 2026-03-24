Ratinho Júnior, governador do Paraná - Jonathan Campos / AEN

Ratinho Júnior, governador do ParanáJonathan Campos / AEN

Publicado 24/03/2026 07:53 | Atualizado 24/03/2026 08:09

O governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD), decidiu que não disputará a Presidência da República, permanecendo, assim, no cargo até o fim do mandato, em dezembro. Após deixar o governo, ele pretende se afastar da política para assumir a presidência do grupo Massa de Comunicação, fundado por seu pai, o apresentador Ratinho, do SBT.



A decisão foi tomada na noite de domingo (22), após reuniões com familiares, e comunicada nesta segunda-feira (23) ao presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab.



Com o anúncio, Ratinho Júnior deixa a disputa interna do partido pela escolha de um candidato à Presidência. Ele era um dos nomes cotados, ao lado dos governadores Eduardo Leite (Rio Grande do Sul) e Ronaldo Caiado (Goiás).



De acordo com nota divulgada, o governador optou por manter o compromisso assumido com os eleitores paranaenses e dar continuidade à gestão estadual.

"Ratinho está convicto de que deve manter o compromisso selado com os paranaenses nas eleições de 2018 e não pode interromper o projeto que tem garantido o ciclo de crescimento econômico do Paraná", diz o texto.



Dentro do partido, havia expectativa de que Ratinho Júnior fosse o escolhido por Kassab para a disputa presidencial. O governador aparece à frente de seus concorrentes internos em sondagens eleitorais, alcançando dois dígitos em alguns levantamentos.



A nota também destaca indicadores da atual gestão, como índice de aprovação de 85% e avanços em áreas como educação, segurança pública e infraestrutura.



Mesmo fora da corrida presidencial, Ratinho Júnior deve continuar atuando politicamente dentro do PSD. Segundo o comunicado, ele seguirá contribuindo com propostas para o país, como redução da burocracia, endurecimento de leis criminais e fortalecimento do agronegócio no cenário internacional.

"O governador do Paraná continuará à disposição do PSD para ajudar o Brasil virar a página do atraso, criar perspectivas mais otimistas para os jovens, ser destravado com menos burocracia, endurecimento de leis criminais e tenha o agronegócio brasileiro como trunfo na competição global entre nações", ressaltou.



Reeleito em 2022 com cerca de 70% dos votos válidos, o governador afirma que continuará participando do debate nacional a partir do Paraná, com foco em gestão eficiente, educação e diálogo institucional.

Leia na íntegra o comunicado:

"O governador Ratinho Junior decidiu concluir seu mandato no Paraná até dezembro deste ano. Portanto, ele deixa de participar da discussão interna do PSD (Partido Social Democrático), que escolherá um candidato disposto a concorrer às eleições presidenciais deste ano. A decisão foi tomada na noite deste domingo, 22, após profunda reflexão com sua família. O fato foi levado ao conhecimento do presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, nesta segunda, 23.



Ratinho está convicto que deve manter o compromisso selado com os paranaenses nas eleições de 2018 e não pode interromper o projeto que tem garantido o ciclo de crescimento econômico do Paraná. Sob a gestão de Ratinho Junior, que alcançou 85% de aprovação, o Estado se consolidou como a melhor educação do Brasil, obteve os menores índices criminais dos últimos 20 anos, o maior investimento em infraestrutura da história, e conquistou, por quatro vezes consecutivas, a excelência em sustentabilidade no Brasil.



O governador do Paraná continuará à disposição do PSD para ajudar o Brasil virar a página do atraso, criar perspectivas mais otimistas para os jovens, ser destravado com menos burocracia, endurecimento de leis criminais e tenha o agronegócio brasileiro como trunfo na competição global entre nações.



Eleito com quase 70% dos votos válidos em 2022, Ratinho permanecerá pautando a sua vida para ajudar o Brasil a partir do Paraná, ao defender um estado menor e mais eficiente, que tem a educação como instrumento para melhorar a vida de jovens e apostando na pacificação e no diálogo como alicerces do Estado Democrático de Direito.

Carlos Massa Ratinho Júnior nasceu numa família humilde em Jandaia do Sul. Mudou para Curitiba ainda criança, onde o pai chegou desempregado na década de 80. A trajetória simples do governador permitiu que ele jamais fosse contaminado pelas benesses do Poder.



Ao encerrar em dezembro essa fase de sua vida, Ratinho Júnior pretende voltar ao setor privado e presidir o Grupo de Comunicação criado pelo pai, o apresentador Ratinho."