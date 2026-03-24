O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6 Marcelo Camargo/Agência Brasil
Mega-Sena sorteia nesta terça-feira prêmio acumulado em R$ 13 milhões
Apostas podem ser feitas até as 20h
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Mendonça desobriga presença de ex-chefe do Banco Central na CPI do Crime Organizado
Belline Santana, que comandou o Departamento de Supervisão Bancária, é investigado por atuar como consultor informal do empresário Daniel Vorcaro
Ratinho Jr. desiste de disputar Presidência e permanecerá no governo do Paraná
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Ex-galã da TV brasileira ficou marcado por papéis em novelas e por luta contra as consequências de um tiro na cabeça sofrido em 1998
Vorcaro é transferido para cela em que Bolsonaro ficou preso na Superintendência da PF em Brasília
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