Terceira fase de operação mira núcleo financeiro de facção criminosa no norte de MT - Divulgação/ Polícia Civil - MT

Terceira fase de operação mira núcleo financeiro de facção criminosa no norte de MTDivulgação/ Polícia Civil - MT

Publicado 24/03/2026 10:09

A Polícia Civil de Mato Grosso deflagrou, na manhã desta terça-feira (24), a Operação Codinome Fantasma III, com foco na desarticulação de uma facção criminosa que atua na região norte do estado. A ação tem como alvo crimes como tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.



As ordens judiciais, expedidas pela 5ª Vara Criminal de Sinop, incluem quatro mandados de prisão preventiva, 27 mandados de busca e apreensão, bloqueio de 30 contas bancárias, apreensão de veículos e a suspensão das atividades de quatro empresas. Também foi determinado o sequestro de nove imóveis ligados ao esquema, somando mais de R$ 10 milhões em bens.



Os mandados foram cumpridos em cidades de Mato Grosso, como Sinop, Santa Carmem, São José dos Quatro Marcos, Várzea Grande e Cuiabá. Também há ações fora do estado, nas cidades de Anápolis (GO) e Barra de São Francisco (ES), com apoio das polícias civis locais.

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De acordo com as investigações, a operação é resultado do avanço das apurações iniciadas em fases anteriores. Com o uso de técnicas de investigação financeira, a polícia reuniu provas sobre a atuação do grupo na lavagem de dinheiro oriundo do tráfico de drogas.



Segundo o delegado José Getúlio Daniel, responsável pelo caso, a estratégia da Draco tem como foco a prisão de lideranças da facção, além da apreensão de drogas, armas e do enfraquecimento financeiro das organizações criminosas.



Nas fases anteriores da operação, mais de dez gerentes do tráfico foram presos em Sinop. Já no início de março, uma grande apreensão de drogas na região de fronteira gerou prejuízo estimado em mais de R$ 25 milhões ao crime organizado. De acordo com as investigações, a operação é resultado do avanço das apurações iniciadas em fases anteriores. Com o uso de técnicas de investigação financeira, a polícia reuniu provas sobre a atuação do grupo na lavagem de dinheiro oriundo do tráfico de drogas.Segundo o delegado José Getúlio Daniel, responsável pelo caso, a estratégia da Draco tem como foco a prisão de lideranças da facção, além da apreensão de drogas, armas e do enfraquecimento financeiro das organizações criminosas.Nas fases anteriores da operação, mais de dez gerentes do tráfico foram presos em Sinop. Já no início de março, uma grande apreensão de drogas na região de fronteira gerou prejuízo estimado em mais de R$ 25 milhões ao crime organizado.

Nesta terceira fase, conduzida pela Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (Draco) de Sinop, o principal objetivo é atingir o núcleo financeiro do grupo investigado.