Mandados são cumpridos contra investigados por falsificação e por comercialização de títulos acadêmicosReprodução/ PF
As investigações começaram em 2025, após denúncias feitas por conselhos profissionais sobre a apresentação de diplomas falsificados atribuídos a instituições de ensino brasileiras.
Durante as apurações, a PF identificou o uso de sites fraudulentos que simulavam páginas oficiais de universidades, com o objetivo de dar aparência de autenticidade aos documentos.
Também foram encontrados indícios da emissão de diplomas por uma suposta instituição estrangeira, principalmente em cursos de mestrado e doutorado, sem reconhecimento dos órgãos educacionais competentes. O grupo alegava que os títulos poderiam ser utilizados no Brasil sem necessidade de revalidação.
De acordo com a Polícia Federal, os envolvidos podem responder por crimes como falsificação de documento público, uso de documento falso, estelionato, organização criminosa e exercício irregular da profissão.
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