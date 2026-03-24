Mandados são cumpridos contra investigados por falsificação e por comercialização de títulos acadêmicos - Reprodução/ PF

Mandados são cumpridos contra investigados por falsificação e por comercialização de títulos acadêmicosReprodução/ PF

Publicado 24/03/2026 09:27

A Polícia Federal (PF) deflagrou, nesta terça-feira (24), a Operação Medalhão para investigar um esquema de falsificação e comercialização irregular de diplomas acadêmicos de mestrado e doutorado. Ao todo, foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão no Distrito Federal.

As ações ocorreram em um endereço comercial, apontado como base do grupo, e em quatro residências de investigados.



As investigações começaram em 2025, após denúncias feitas por conselhos profissionais sobre a apresentação de diplomas falsificados atribuídos a instituições de ensino brasileiras.



Durante as apurações, a PF identificou o uso de sites fraudulentos que simulavam páginas oficiais de universidades, com o objetivo de dar aparência de autenticidade aos documentos.



Também foram encontrados indícios da emissão de diplomas por uma suposta instituição estrangeira, principalmente em cursos de mestrado e doutorado, sem reconhecimento dos órgãos educacionais competentes. O grupo alegava que os títulos poderiam ser utilizados no Brasil sem necessidade de revalidação.



De acordo com a Polícia Federal, os envolvidos podem responder por crimes como falsificação de documento público, uso de documento falso, estelionato, organização criminosa e exercício irregular da profissão.

