Projeto aprovado altera dois dispositivos da Lei Maria da Penha - Joédson Alves/Agência Brasil

Projeto aprovado altera dois dispositivos da Lei Maria da PenhaJoédson Alves/Agência Brasil

Publicado 07/04/2026 08:43

A partir desta terça-feira, 7, audiências de retratação, em casos de violência contra a mulher, só ocorrerão a pedido da vítima, mediante manifestação expressa.

Além disso, manifestações de desistência da queixa por parte da mulher só devem ocorrer diante do juiz, de forma escrita ou oral, antes de o magistrado receber a denúncia.

A Lei 15.380/2026 está publicada na edição desta terça-feira do Diário Oficial da União e altera a Lei Maria da Penha para tratar desses dois pontos.

O Projeto de Lei 3.112/2023, de autoria da deputada federal Laura Carneiro (PSD-RJ), originou as alterações. Depois de passar pela Câmara, o texto foi aprovado pelo Senado no dia 10 de março, em meio às discussões do Mês da Mulher promovidas no Legislativo.