Projeto aprovado altera dois dispositivos da Lei Maria da PenhaJoédson Alves/Agência Brasil
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Casos de desistência ocorrerão apenas diante do juiz
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Ação tem origem em vídeos publicados pelo deputado entre 25 e 28 de março nas redes sociais nos quais o ex-presidente é chamado de 'vagabundo', 'ladrão' e 'safado'
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