Até o momento, foram detectados ao menos 50 benefícios concedidos de forma irregular no INSS - Rafa Neddermeyer / Agência Brasil

Até o momento, foram detectados ao menos 50 benefícios concedidos de forma irregular no INSS Rafa Neddermeyer / Agência Brasil

Publicado 08/04/2026 09:12 | Atualizado 08/04/2026 09:13

A Polícia Federal (PF) deflagrou, nesta quarta-feira (8), a Operação Recidiva. A ação tem como objetivo investigar um esquema de fraudes contra o sistema previdenciário, com prejuízo estimado em R$ 4,6 milhões no Maranhão e no Piauí.

Ao todo, os agentes cumpriram oito mandados de busca e apreensão e seis de prisão temporária nas cidades de São Luís, Barreirinhas, Tutóia e Parnaíba. A Justiça Federal também autorizou a quebra de sigilos bancário e fiscal dos investigados, além do bloqueio de valores e do arresto de bens.

Segundo a corporação, o grupo criminoso inseria vínculos empregatícios falsos em sistemas federais para viabilizar a concessão irregular de benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Nesta fase, a apuração mira intermediários responsáveis por cooptar interessados e suspeitos que atuariam na liberação dos pagamentos.

"A investigação é desdobramento da Operação Transmissão Fraudulenta, deflagrada em julho de 2026, que apurou a atuação de um grupo criminoso composto responsável pela inserção de vínculos empregatícios inexistentes em sistema federal, com o objetivo de viabilizar a concessão fraudulenta de benefícios previdenciários", explicou a PF. Até o momento, foram detectados ao menos 50 benefícios concedidos de forma irregular.

Os suspeitos podem responder por crimes como estelionato contra o INSS, associação criminosa, falsificação de documento público, falsidade ideológica, falsa identidade, inserção de dados falsos em sistemas e lavagem de dinheiro.