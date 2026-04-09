Caso foi registrado como morte suspeita na Delegacia Seccional de Limeira - Reprodução / Google Street View

Caso foi registrado como morte suspeita na Delegacia Seccional de LimeiraReprodução / Google Street View

Publicado 09/04/2026 13:57

Uma criança, de três anos, morreu, nesta quarta-feira (8), após se afogar na piscina de uma residência em Limeira, no interior de São Paulo. O acidente ocorreu enquanto a família realizava a mudança para o imóvel.

Segundo informações da Secretaria Estadual da Segurança Pública de São Paulo, o acidente ocorreu enquanto a criança brincava no quintal da casa. No momento do acidente, os pais da criança estariam ocupados descarregando caixas. A vítima saiu do campo de visão dos responsáveis e acabou se afogando. Minutos depois, ela foi encontrada dentro da piscina da casa.



Os pais socorreram a criança e a levaram até uma unidade de saúde. A vítima foi transferida por uma Unidade de Suporte Avançado (USA) do SAMU para a Santa Casa de Limeira, mas não resistiu e teve a morte confirmada na chegada ao hospital.

O caso foi registrado como morte suspeita na Delegacia Seccional de Limeira.