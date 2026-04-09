Presidente Lula formalizou a indicação de Jorge Messias ao STF no dia 1° de abrilDivulgação/ Ricardo Stuckert
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