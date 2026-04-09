Zema afirmou que conversou com Jair Bolsonaro sobre lançamento de candidatura à PresidênciaArquivo / Marcello Casal Jr / Agência Brasil
Zema descarta ser vice de Flávio Bolsonaro e reafirma candidatura própria à Presidência
Ex-governador de Minas Gerais disse que não houve convite nem conversa sobre composição de chapa com o senador
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