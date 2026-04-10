Seguro-defeso tem o valor de um salário-mínimo - Reprodução/ Agência Câmara de Notícias

Seguro-defeso tem o valor de um salário-mínimo Reprodução/ Agência Câmara de Notícias

Publicado 10/04/2026 07:38

A Câmara dos Deputados rejeitou nesta quinta-feira (9) as mudanças feitas pelos senadores na Medida Provisória 1323/25, que trata das regras para o pagamento do seguro-defeso. Com isso, fica mantida a versão aprovada pelos deputados na terça-feira (7). O texto vai agora para sanção presidencial.



O seguro-defeso é um benefício pago aos pescadores artesanais durante o período em que a pesca é proibida para a reprodução dos peixes. A novas regras visam evitar fraudes.



Medida provisória prevê as seguintes regras:



- Autoriza a quitação das parcelas pendentes em 2026 desde que o beneficiário atenda aos requisitos;

- Pescador artesanal terá direito ao benefício de anos anteriores se tiver feito a solicitação dentro dos prazos legais;

- Pagamento do benefício ocorrerá dentro de 60 dias após a regularização do pescador no programa;

Novas exigências para cadastro e identificação.

Para 2026, o volume previsto do seguro-defeso, exceto os atrasados, é R$ 7,9 bilhões.



Senado

Na sessão da quarta-feira (7), os senadores aprovaram uma série de mudanças, entre elas a obrigação de o pescador comprovar contribuição ao INSS por pelo menos 6 meses, no período de um ano.



Outras alterações foram sobre limite de renda para acesso ao seguro e retirada do pagamento de benefícios retroativos ao ano de 2025.



Todas as mudanças foram rejeitadas pelos deputados federais nesta quinta-feira.