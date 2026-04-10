Câmeras de segurança registraram o momento do crime - Reprodução / Redes sociais

Câmeras de segurança registraram o momento do crimeReprodução / Redes sociais

Publicado 10/04/2026 08:15

Um homem, identificado como Reginaldo Pinheiro Superbi, de 40 anos, foi morto, nesta quarta-feira (8), após atacar a ex-companheira, de 39 anos, e ser atingido por um pedestre que utilizou uma barra de ferro em Ponte Nova, Minas Gerais.

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Câmeras de segurança registraram o momento do crime. Nas imagens, é possível ver o momento em que o homem chega de moto e avança na direção da ex-mulher, desferindo uma sequência de golpes com uma machadinha até ela cair no chão.

Após alguns instantes, um pedestre se aproximar e começa a acertar o Reginaldo na região da cabeça com uma barra metálica. Outro homem também é visto nas imagens chutando o agressor.

De acordo com a Polícia Militar, Reginaldo havia sido liberado do sistema prisional no dia anterior ao da tentativa de assassinato da vítima, que possuía uma medida protetiva contra ele, expedida pela 2ª Vara Criminal de Ponte Nova.

O pedestre que agrediu Reginaldo com a barra metálica foi preso em flagrante, a princípio, pelo crime de lesão corporal grave seguida de morte. Após prestar depoimento, a Polícia Civil considerou que a intervenção pode ter configurado legítima defesa da mulher.

O corpo de Reginaldo Pinheiro Superbi seguiu para o Instituto Médico-Legal (IML). A Polícia Civil investiga o caso.